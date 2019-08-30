غرفة عملية الكرامة : ميليشيات الإرهابية في طرابلس تأخذ المدنيين كرهائن

طرابلس 30 أغسطس 2019 (وال)- ذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن ميليشيات مصراتة ما يعرف بـ “لواء الصمود”، تُجهز قوائم من أسماء لمؤيدي القوات المسلحة العربية الليبية.

وأضاف المركز الإعلامي – في بيان – أنه قد تم إعطاء الأوامر لميليشيات غنيوة وما يعرف بـ “ثوار طرابلس” من قبل حكومة الوفاق، للقبض على مؤيدي القوات المسلحة العربية الليبية في العاصمة طرابلس.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن خطوة المليشيات جاءت لأخذ بثأرهم من القوات المسلحة العربية الليبية، لما حصل من مواجهات وكان هؤلاء طرفًا فيها.

وأكد المركز الإعلامي أن القوات المسلحة تمكنت من مصادرة عدد من السيارات التابعة لمليشيات مصراتة الإرهابية خلال الاشتباكات في عدد من المحاور في طرابلس. (وال – طرابلس) س س/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال