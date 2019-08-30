مطمئنة الجميع…صحة المؤقتة تكشف أسباب انتشار مرض “الصفراء نوع “A”” في درنة

أخبار ليبيا24

طمأنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة أهالي درنة وضواحيها أن بعض حالات مرض”الصفراء” نوع “A” التي تم اكتشافها لعدد من الحالات ليست خطيرة، وأنها تخضع للمتابعة وهي تحت سيطرة الوزارة.

وأكدت وزارة الصحة استقرار الأوضاع الصحية في درنة وأنها قد باتت تحت السيطرة الكاملة من قبل فرق مكافحة العدوى والرصد والتقصي.

وأكدت الوزارة أن جميع المرضى الذين تعرضوا لمرض الصفراء من نوع “A” غادروا مستشفى الوحدة بصحة جيدة بعد إعطائهم العلاجات اللازمة.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة للحالات المتبقية في المستشفى فأوضاعها مستقرة وحالتها الصحية جيدة بوجه عام، وهي تحت الرقابة الطبية.

وقال وزير الصحة سعد عقوب إن الوزارة تتابع مؤشرات المرض على مدار الساعة مشيرا إلى أنه أصدر تعليماته لمكتب مكافحة العدوى بالوزارة وعدد من فرق العمل الطبية والصحية بمدينة درنة المتمثلة بمكتب الرعاية الصحية الاولية وصحة المجتمع بسرعة العمل على احتواء حالات الإصابة بمرض الصفراء.

وأضاف عقوب أن تلك الفرق الطبية الصحية قد باشرت مهامها في علاج المصابين بجانب قيامها بمتابعة كافة البلاغات الواردة من المرافق الصحية ومعدل الاستجابة ومتابعة عمليات تقصي المرضى.

وكشف وزير الصحة أن التقارير الدورية الواردة عن عينات من المصابين بالمرض ناتج عن التلوث الغذائي والمياه.

وطمأن عقوب الجميع بأن مرض الصفراء قد بات تحت السيطرة تماما معتبرًا تعاون أطراف أخرى خارج قطاع الصحة مثل جهاز الحرس البلدي ومركز الرقابة على الأدوية والأغذية وشركة خدمات النظافة العامة أمرًا حاسمًا باعتبارها مسؤولية مشتركة بين الجميع.

وطالب إدارة الخدمات الصحيةً بدرنة بتفعيل دور المفتش الصحي بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي في تكثيف الحملات على الأسواق والأماكن والمطاعم التى تعرض أغذية مجهولة المصدر مع الضبط الفورى لأى مادة غذائية يتم الشك فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

وناشد وزير الصحة المواطنين بعدم شراء منتجات مجهولة المصدر مع التأكد من سريان تاريخ الصلاحية وسلامة المنتج حفاظًا على الصحة العامة.

الجدير بالذكر أن هناك تقارير مبدئية أشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات بمرض الصفراء بلغ عدد “17” حالة من مدينة درنة وضواحيها منها حالة واحدة من بلدية أم الرزم و عدد “2” من بلدية القبة وحالة واحدة من القيقب.

والحالات الموجودة داخل المستشفى الوحدة “4” حالات أما باقي الحالات تتردد على العيادات الخارجية في حين لم تسجل رسميًا أي حالة وفاة والعامل المشترك ترجع لعدم تقيد بعض المطاعم باشتراطات السلامة الصحية ومياه الشرب أدت إلى إصابة بعض الحالات بمرض الصفراء نوع “A” خلال الأيام الماضية.

ولايزال آخرون يتلقون العلاج المناسب بمستشفى الوحدة والمراكز الصحية والعيادات المجمعة التابعة لإدارة الخدمات الصحية حيث أن مجمل الإجراءات العلاجية التي قدمت لجميع الحالات التي راجعت المستشفى والحالات التي تم إدخالها للمراقبة، تؤكد استقرار أوضاعهم الصحية .

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