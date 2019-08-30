السفير الأميركي: لا حل عسكري في ليبيا

قال السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إنه «لا يوجد حل عسكري» في ليبيا، مشددا على ضرورة «الرجوع إلى المسار السياسي».

جاء هذا خلال لقاء السفير الأميركي النائب بالمجلس الرئاسي، أحمد عمر معيتيق، اليوم الجمعة، وفق بيان لإدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء بحكومة الوفاق، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وناقش معيتيق والسفير الأمريكي تداعيات التصعيد العسكري على طرابلس، وأيضا الوضع الاقتصادي في ليبيا، مع التأكيد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا