جلسة حوارية في سبها حول حقوق الأشخاص مجهولي النسب

أخبار ليبيا24- خاص

شهد مسرح بيت الثقافة بسبها إقامة فعاليات الجلسة الحوارية الثانية حول حقوق الأشخاص مجهولي النسب، والتي تُشْرِفُ عليها منظمة خطوة بخطوة لسيادة القانون وحقوق الإنسان.

شارك في الجلسة عدد من القانونيين والمهتمين بالقضايا الحقوقية، وعدد من موظفي محكمة سبها الإبتدائية ومحكمة الإستئناف، وبعض الجمعيات المهتمة بالطفولة وحقوق المرأة.

وقال رئيس منظمة خطوة بخطوة لسيادة القانون وحقوق الإنسان صالح حتيتة لـ”أخبار ليبيا24″ إن الهدف من وراء إقامة الندوة هو توعية فئات المجتمع بحقوق الأشخاص مجهولي النسب، وكيفية إكمال إجراءاتهم في المؤسسات الحكومية.

وأبدى حتيتة استغرابه من استمرار إغلاق دار الرعاية التي كانت تقدم خدمة جيدة لهذه الفئة، وهو ما دفع الجهات المعنية إلى ترحيل مجهولي النسب إلى دور رعاية في الشمال بطرابلس ومصراتة.

وأوضح رئيس المنظمة أن لهذه الفئة حقوق هي ذات حقوق المواطنين، ويتمتعون بالأهلية التامة كمواطنين، وهو ماتجهله العديد من فئات المجتمع.

وأكد حتيتة أن منظمة خطوة بخطوة لسيادة القانون تحاول معالجة الأمر من خلال هذه الجلسات الحوارية التي تضم نخبة من المهتمين بشوؤنها.

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