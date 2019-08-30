الثني يبحث استئناف وتفعيل المرافق المتكاملة بمنطقة الوحيشي في بنغازي

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني الخميس استئناف وتفعيل المرافق المتكاملة بحي المختار في منطقة الوحيشي.

وناقش الثني خلال اجتماع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تفعيل واستئناف العمل بمشروع السلاوي للمرافق المتكاملة المحددة ما بين الطريق الدائري الثالث والرابع، والتي يحدها من الشمال شارع لبنان ومن الجنوب شارع سوريا بمساحة إجمالية تقدر بمئتي هكتار، ويستهدف المشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي والكهرباء ومياه الشرب وتصريف مياه الأمطار وتعبيد الطرق والإنارة والاتصالات، لتكون في مجملها البنية التحتية للمنطقة.

وحضر الاجتماع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي ومدير فرع الهيئة العامة للإسكان والمرافق، ورئيس مجلس الإدارة بمكتب العمارة للاستشارات الهندسية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا