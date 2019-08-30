بلدي ترهونة يعلن توفر السيولة النقدية في مصارف المدينة

العنوان_ترهونة

أعلن المجلس البلدي ترهونة أمس الخميس عن توفر سيولة نقدية بمصارف المدينة، داعيا مندوبي جهات العمل المختلفة لاستلام الصكوك من المواطنين لتنظيم عملية توزيع السيولة.

وأوضحت البلدية أن السيولة النقدية ستوزع على المواطنين الذين لهم حسابات في فروع مصرف الجمهورية “فرع ترهونة وفرع سوق الأحد وفرع سيدي الصيد ووكالة ترغلات”، إضافة إلى فرعيْ مصرف التجاري الوطني ومصرف شمال أفريقيا بترهونة.

وأشار المجلس البلدي إلى أنه خصص مندوبين لكل جهة عمل لاستلام الصكوك من المواطنين، وذلك للتخفيف من الازدحام و تنظيم عملية التوزيع.

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