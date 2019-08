أكد فتحي المريمي المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي،أن بعض الدول بدت تتفهم أن السلطة الشرعية في البلاد هي مجلس النواب.

وأضاف المريمي، في تصريحات صحفية له، أن “حكومة الوفاق “غير شرعية” أو دستورية، خاصة أن الاتفاق لم يضمن في الإعلان الدستوري”.

وأوضح أن “بعض الدول قد تعيد نظرها في الأمر، حيث يعد للاعتماد على الحكومة المؤقتة أو تشكيل حكومة جديدة في الفترة المقبلة”.

