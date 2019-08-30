الحويج: الجيش الوطني يخوض معركة حاسمة لا تقبل الحياد

أكد وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج، أن الجيش الوطني يخوض معركة حاسمة لا تقبل الحياد من أجل القضاء على الإرهاب ومجموعاته في ليبيا.

وجاءت تصريحات الحويج خلال ندوة نظمها “اتحاد عمال مصر” في القاهرة، حيث قال إن الجيش الوطني تمكن من السيطرة على 90% من الأراضي، وأن قواته باتت على بعد 7 كيلومترات من طرابلس.

ولفت الحويج إلى أنه كان من الممكن دخول العاصمة منذ اليوم الأول، لكن القيادة العامة راعت الكثافة السكانية، واختارت القوات المسلحة خطة الدخول المنظم، حفاظا على أرواح المواطنين.

يشار إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومؤسسة محبي مصر للتنمية والثقافة، قد عقدا ندوة بعنوان”مستقبل العمالة المصرية في ليبيا”، بمشاركة وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة، عبدالهادي الحويج، بمشاركة رئيس اتحاد نقابات عمال مصر جبالي المراغي، والأمين العام للاتحاد محمد وهب الله، وبحضور شخصيات مصرية وليبية وعقدت الندوة بمقر الاتحاد العام لعمال مصربالقاهرة.

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