جهاز مكافحة الهجرة في بنغازي يقوم بترحيل 45 مهاجرًا

بنغازي 30 أغسطس 2019 (وال)- أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي، عن ترحيل عدد من المهاجرين غير الشرعيين من مختلف الجنسيات إلى بلدانهم.

وقال رئيس مكتب الإعلام والناطق الرسمي باسم جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – إنه تم ترحيل نحو 45 مهاجرًا من الجنسية المصرية من مركز إيواء قنفودة، إلى الحدود الليبية المصرية، وتسليمهم للجانب المصري بموجب مستند تسليم واستلام.

وأشار أمجد الورفلي إلى أن عمليات الترحيل تمت بناءً على تعليمات رئيس فرع بنغازي لمكافحة الهجرة غير الشرعية مقدم أشرف حسين هويدي. (وال – بنغازي) س س/ ر ت

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