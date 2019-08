المجبري: العمليات العسكرية تعكس حالة انسداد الحل السياسي

المتوسط:

أكد فتحي المجبري عضو المجلس الرئاسي السابق، أن “حل الأزمة الليبية يجب أن يستند إلى شرعية سياسية مستمدة من الجسم الوحيد المنتخب في ليبيا وهو البرلمان”.

وأوضح المجبري، أنه من ” الضروري ترتيبات الوضع الأمني بحيث يتم الاعتماد على المؤسستين العسكرية والشريطة، وعدم الاعتماد على المليشيات”.

وأشار إلى أن العمليات العسكرية هي انعكاس لحالة الانسداد السياسية، وأن إعادة تشكيل مجلس أو حكومة لا يتوقف على الأشخاص بقدر ما توقف على التوافق بين الأطراف كافة.

