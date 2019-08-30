إقبال كبير من المواطنين لتسجيل المركبات الآلية ببلدية شحات

شحات 30 أغسطس 2019 (وال) – أكد رئيس قسم تراخيص شحات عقيد “عبدالرحمن عمر” إن قسم تراخيص بالمدينة يشهد إقبالا من المواطنين لتسجيل المركبات.

عمر أكد أن القسم يقوم بتسهيل الإجراءات أمام المواطن مع التدقيق فيها حيث تم الاتفاق مع مصنع لوحات معدنية لتوفير اللوحات وسرعة إنجاز مهمة التسجيل أمام المواطن.

وأضاف رئيس قسم تراخيص شحات أن تسجيل المركبات لا يقتصر على مواطني بلدية شحات بل المدن كافة.

وفي السياق ذاته، ناشد رئيس وحدة تسجيل المركبات شحات عقيد سالم الحمري المواطنين باستيفاء إجراءاتهم وإزالة الزجاج المعتم.

وأكد أن وحدة التسجيل تعمل طيلة أيام الأسبوع لتذليل وتسهيل الإجراءات وأن المركبات المستوفية للإجراءات يتم تسليم الكتيب إلى صاحب السيارة في اليوم نفسه.

وأضاف أنه لمساعدة المواطنين تم الاتفاق مع شركة أنوار ليبيا لتوفير هذه اللوحات، وأن وحدة الفحص الفني تقوم بالفحص المجاني للمركبات ليصبح ثمن الكتيب واللوحات والفحص ستين دينارا فقط. (وال – شحات) ع ع

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