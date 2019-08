المتوسط:

أكد نائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق أن السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند أكد له أنه لايوجد حل عسكري وضرورة الرجوع إلى المسار السياسي.

وأوضح معيتيق، في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر، أن لقائه مع السفير الأمريكي تطرق للوضع الاقتصادي في البلاد والتأكيد على ضرورة الإستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

