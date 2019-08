الأمين العام للأمم المتحدة: ندعم الحل السياسي للازمة الليبية ونرفض الحرب الأهلية

المتوسط:

التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة على هامش مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرتش.

وأكد سيالة طلب ليبيا لعقد جلسة لمجلس الأمن خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر سبتمبر القادم.

كما ناقش الجانبان دور الأمم المتحدة والبعثة الأممية في ليبيا من أجل إعادة الاستقرار ووقف العدوان على العاصمة طرابلس، هذا وتطرق سيالة مع الأمين العام للأمم المتحدة إلى اجتماع المندوبية العامة الشهر المقبل وآلية إيجاد مقاربة لموقف الدول الفاعلة لحل الأزمة الليبية.

من جانبه أبدى غوتيريس قلقه من اندلاع حرب أهلية في ليبيا مؤكدا على ضرورة الحل السلمي للأزمة في ليبيا والعودة إلى العملية السياسية وأن لا حل عسكري في البلاد.

