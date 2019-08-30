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المشري للسفير الأمريكي زحف قوات الجيش نحو طرابلس جمد العملية السياسية

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، اليوم الجمعة، السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، وذلك لمناقشة تطورات الأحداث الدائرة في ليبيا، وسير العملية السياسية وما تواجهها من عراقيل .

وقال المشري، في بيانٍ للمكتب الإعلامي للمجلس إن تقدم قوات الجيش الوطني نحو طرابلس جمد العملية السياسية، وتسبب في حمام دم بالمنطقة الغربية، لم يسلم منه حتى المدنيون، بل إنهم كانوا مستهدفين من قبل هذه المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون والشرعية حسب وصفه .

ووفق البيان، شدد الطرفان على ضرورة التعاون للمُضي قدمًا في استئناف العملية السياسية، ونبذ العنف واستخدام السلاح، بالإضافة إلى ملف مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وإنهاء التدخلات السلبية الخارجية وضررها على العملية السياسية.

وأشار البيان، إلى أن الطرفان تطرقا للملف الاقتصادي، حيث اتفقا على ضرورة استكمال الإصلاحات الاقتصادية، بما يرفع مستوى المعيشة للمواطن الليبي ويحقق له حياة كريمة، حسب البيان .

يذكر أن قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، أعلن في الرابع من أبريل الماضي، إطلاق عملية لـ”تحرير” طرابلس من قبضة “الميليشيات والجماعات المسلحة”، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأممي في ليبيا، عن عقد الملتقى الوطني الجامع، بين الفترة من الرابع عشر حتى السادس عشر من أبريل الماضي بمدينة غدامس.

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  • المشرى اخوانى كذاب فهم من افسدوا اتفاق الصخيرات باعتراف الحيوان صوان كبير الخرفان عندما طلب من حكومة الوفاق على العمل دون نيل ثقة مجلس النواب بالمخالفة للاتفاق ودخول الجيش طرابلس كان بعد ان ايقن ان هناك مسرحية هزلية جديدة اخراج سلامة اسوأ من الصخيرات بعقد مؤتمر فى غدامس جامع لجماعة الخوان وخلايا نائمة ومأجورة تابعة لهم تمثل كل مناطق ليبيا مثل الكزة لتمثيل برقة وامثاله لتمثيل الجنوب بهدف اقصاء الجيش الوطنى ومجلس النواب وشرعنة المليشيات الارهابية الاخوانية لان الخوان المفلسين يعلمون جيدا ان اى انتخابات نزيهة فى ليبيا تعنى خساراتهم للسلطة والنفوذ

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