مرصد الدفاع عن الحقوق والحريات يدين اعتقال “بوحرارة”

أعرب المرصد الليبي للدفاع عن الحقوق والحريات عن بالغ قلقه من اعتقال العميد فوزي أبوحرارة بلعيد التابع للقيادة العامة للجيش الوطني خلال مواجهات الجيش مع المجموعات المسلحة التي تسيطر على مدينة غريان.

وأدان المرصد بأشد عبارات الاستهجان ما تعرض له بوحرارة من اعتداء وإهانة، مشيرا إلى أن من تولى مهمة التحقيق معه شخص مدني ولا يحمل صفة رسمية إضافة إلى أنه أحد المطلوبين محليا في جرائم وقعت بالمنطقة حسبما ورد في البيان.

وطالب البيان حكومة الوفاق وأجهزتها الأمنية بعدم المساس بحياة بوحرارة محملة إياها المسؤولية الكاملة حيال كل ما قد يتعرض له، كما طالب البيان الأمم المتحدة بأن تتدخل لحمايته وضمان عودته سالما.

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