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مرصد الدفاع عن الحقوق والحريات يدين اعتقال “بوحرارة”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعرب المرصد الليبي للدفاع عن الحقوق والحريات عن بالغ قلقه من اعتقال العميد فوزي أبوحرارة بلعيد التابع للقيادة العامة للجيش الوطني خلال مواجهات الجيش مع المجموعات المسلحة التي تسيطر على مدينة غريان.

وأدان المرصد بأشد عبارات الاستهجان ما تعرض له بوحرارة من اعتداء وإهانة، مشيرا إلى أن من تولى مهمة التحقيق معه شخص مدني ولا يحمل صفة رسمية إضافة إلى أنه أحد المطلوبين محليا في جرائم وقعت بالمنطقة حسبما ورد في البيان.

وطالب البيان حكومة الوفاق وأجهزتها الأمنية بعدم المساس بحياة بوحرارة محملة إياها المسؤولية الكاملة حيال كل ما قد يتعرض له، كما طالب البيان الأمم المتحدة بأن تتدخل لحمايته وضمان عودته سالما.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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