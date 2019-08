المتوسط:

التقى المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة في تونس مع القائم بالأعمال الجديد في سفارة إندونيسيا، محمد عمار معروف، اليوم الجمعة.

وناقشا الطرفان الوضع في ليبيا وآفاق التعاون بين الأمم المتحدة وإندونيسيا لما يخدم الليبيين.

وشكر الممثل الخاص سلامة القائم بالأعمال الجديد في سفارة إندونيسيا على موقف بلاده في مجلس الأمن الداعم لليبيا.

