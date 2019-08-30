“صالح” يلتقي أعيان وحكماء قبيلة الشلاوية

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مع وفد من أعيان وحكماء قبيلة الشلاوية آخر تطورات الأوضاع في البلاد.

وناقش اللقاء الذي تم بمدينة القبة جهود القوات المسلحة في حربها ضد الجماعات الإجرامية المنظمة التي تعبث بقوت الليبيين، وأكد الوفد مساندته لقوات الجيش، مثمنا جهود الحكومة المؤقتة المتمثلة في تقديم الخدمات للمواطنين.

من جانبه أكد صالح تغير خارطة الأحداث والمواقف الدولية مشيرا إلى سعي مجلس النواب لإعادة الهيبة والسيادة لكل ربوع البلاد

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