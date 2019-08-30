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“صالح” يلتقي أعيان وحكماء قبيلة الشلاوية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مع وفد من أعيان وحكماء قبيلة الشلاوية آخر تطورات الأوضاع في البلاد.

وناقش اللقاء الذي تم بمدينة القبة جهود القوات المسلحة في حربها  ضد الجماعات الإجرامية المنظمة التي تعبث بقوت الليبيين، وأكد الوفد مساندته لقوات الجيش، مثمنا جهود الحكومة المؤقتة المتمثلة في تقديم الخدمات للمواطنين.

من جانبه أكد صالح تغير خارطة الأحداث والمواقف الدولية مشيرا إلى سعي مجلس النواب لإعادة الهيبة والسيادة لكل ربوع البلاد

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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