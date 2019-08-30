بعد إغلاقه منذ 5 سنوات مطار سبها يعود للعمل

استقبل مطار سبها الدولي يوم الجمعة أول طائرة لرحلة الخطوط الليبية قادمة من مطار بنينا في بنغازي وعلى متنها 160 راكبا.

وكان المطار قد شهد عودة رحلات الطيران منذ أسبوعين حيث استقبل طائرة لعدد من المسؤولين بالحكومة المؤقتة إيذانا بانطلاقة الرحلات إلى المدينة عقب توقفها بسبب الظروف الأمنية عام 2014 فيما قامت قوات من الجيش الوطني وأجهزة أمنية أخرى بينها الأمن الداخلي بعمليات تأمين للمطار.

وفي وقت سابق قال مدير المطار محمد اوحيدة لـ218 إن مصلحة الطيران منحت الإذن باستئناف الرحلات الدولية والمحلية من وإلى مطار سبها الدولي، بعد انتهاء أعمال الصيانة داخله والتي استمرت لنحو 4 أشهر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية