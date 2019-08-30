سلامة يُودع نائبه السيدة ماريا دو فال ريبيرو ويرحب بخلفها يعقوب الحلو

طرابلس 30 أغسطس 2019 (وال)- أشاد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، بجهود نائبه ومنسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا السيدة ماريا دو فال ريبيرو.

هذا وجاء ذلك خلال لقاء توديعه لنائبه وترحيب بوصول منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا الجديد السيد يعقوب الحلو.

وقال غسان سلامة – في كلمته – “أود أن أعرب عن عميق امتناني لزميلتي، ماريا دو فال ريبيرو، على جهودها الجبارة خلال فترة ولايتها التي دامت عامين ونصف العام، منسقة للشؤون الإنسانية والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة، ونائبا للممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، لا سيّما خلال الظروف الحرجة والمأساوية أحيانا، التي مرَّت على المدنيين في ليبيا”.

وأشاد سلامة بجهود السيدة ماريا دو فال ريبيرو الاستثنائية، المضنية لتأمين جميع جوانب المساعدة الإنسانية، وبالأخص إلى المجتمعات المحلية الأشدّ ضعفا، بما في ذلك المدنيين المتضررين من النزاع النازحين داخليا والمهاجرين واللّاجئين.

وتمنى الممثل الخاص للأمين العام للسيدة ريبيرو، كل التوفيق في مهمتها الجديدة، مرحبًا في الوقت ذاته بنائبه الجديد ومنسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في ليبيا السيد يعقوب الحلو، الذي من المتوقع أن يتولى منصبه ابتداءً من سبتمبر 2019.

وقال سلامة: “أرحب بانضمام زميلي يعقوب الحلو إلى أسرة الأمم المتحدة في ليبيا، إذ لدى السيد الحلو خبرة واسعة في هذا المجال، لا سيما في سوريا وليبيريا وبلدان أخرى، وستؤدي الخبرة الواسعة المتميزة التي يتحلى بها السيد الحلو، دورًا رئيسا في الجهود الإنسانية والإنمائية، وجهود السلام في ليبيا، وفي التخفيف من أثر الحرب والأزمات التي طال أمدها على الشعب الليبي العزيز”. (وال – طرابلس) س س/ ر ت

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