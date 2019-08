المتوسط:

التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة الدكتور عبدالهادي الحويج والسفير الروسي لدى جمهورية مصر العربية السيد سيرجي كيربتشينكوفي القاهرة.

وقد تم خلال هذا اللقاء بحث سبل تعزيز و تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، كما أوضح وزير الخارجية والتعاون الدولي جهود بلاده في مكافحة الإرهاب والخارجين عن القانون ودور الحكومة الليبية المؤقتة واالجيش بهذا الشأن.

وفي هذا الإطار وضح الوزير تصور الحكومة الليبية المؤقتة في مرحلة ما بعد معركة طرابلس، الذي يرتكز على جمع وتنظيم ونزع السلاح من المليشيات وتفعيل قانون العفو العام وإقامة حوار وطني شامل، تمهيداً لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة، عبر الاحتكام لإرادة الشعب الليبي وتوحيد مؤسسات الدولة.

ومن جانبه، أكد السفير الروسي موقف بلاده الثابت ضد الإرهاب والتطرف ووحدة ليبيا واستقرارها، وضد المليشيات والإرهابيين عبر جيش وطني قوي يحمي الحدود ويحفظ الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.

The post السفير الروسي لدى القاهرة: موسكو ضد المليشيات والتطرف في ليبيا وتسعى لوحدتها appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية