مكتب السجل المدني في البيضاء يعاني والمواطن يدفع الثمن

يشتكي المواطنون في مدينة البيضاء من تعطل إجراءاتهم في مكتب السجل المدني حيث أن أحد المواطنين قال في حديث لــ 218 أنه ينتظر منذ أكثر من ساعتين لاستخراج ورقة الرقم الوطني مضيفا أن العاملين أرجعوا سبب التأخير لبطء الانترنت وانقطاعات الكهرباء.

من جهته قال فرج محمد رئيس المكتب الخدمي للسجل المدني بالبيضاء الجديدة في تصريحات لـ 218 أنهم يعملون بشكل متواصل رغم قلة الأمكانيات مشيرا إلى تقديم الخدمات للمواطنين بفتح مكتبهم في الفترتين الصباحية والمسائية؛ لتلبية الطلب المتزايد على الرقم الوطني مرجعا ذلك إلى إجراءات مخصصات أرباب الأسر إضافة إلى ربط الرقم الوطني برقم الهاتف والذي تطالب فيه شركات الاتصالات المواطنين بضرورة إحضار شهادة الرقم الوطني .

وقال محمد أن بعض الموظفين في المكتب التابع له لم يتقاضوا مرتباتهم منذ أربعة سنوات وهم المعينون بالقرار 831 مطالبا بضرورة البت في مصيرهم إما بدفع مرتباتهم المتأخرة أو إلغاء قرارهم لرفع الحرج الذي يقعون فيه أمام موظفيهم مؤكدا التزامهم بالعمل رغم عدم صرف مستحقاتهم المتراكمة.

يشار إلى أن مكتب السجل المدني في المدينة قد قام بفرض رسوم لاستخراج الرقم الوطني وذلك لانعدام التمويل من الجهات المسؤولة في محاولة لتوفير أوراق الطباعة والأحبار وتوفير المبالغ اللازمة لإجراء صيانات للأجهزة المستخدمة في الفرع.

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