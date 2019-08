محلل سياسي: قائد الأفريكوم يضغط على “السراج” بسبب دعمه للميليشيات

المتوسط:

أكد المحلل السياسي والحقوقي الليبي محمد صالح جبريل اللافي ، أن “السراج يعاني من الضغوطات الدولية خاصة من قائد قوات الأفريكوم “القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا” لتورطه بإعطاء الشرعية لعناصر إرهابية تقاتل بإمرته”.

وأضاف اللافي، في تصريحات صحفية له، أن “اجتماع الدول السبع الذي أعطى مؤشرات بالتنصل من حكومته كان له دور في الضغوطات على السراج وظهور بيان الاستقالة الذي تم العدول عنه”.

وأكد أن “من كتب البيان سواء كان السراج أو غيره يحاول القفز من المركب والتعاون مع الشرعية المتمثلة في الجيش الذي يحظى بدعم دولي كبير.”

