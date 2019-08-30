حملة تنظيف قنوات صرف مياه الأمطار على جانب الطرق الرئيس المؤدي إلى مدينة ترهونة

ترهونة 30 أغسطس 2019 (وال) – شرع مكتب المواصلات والنقل ببلدية ترهونة في إطلاق حملة نظافة لقنوات صرف مياه الأمطار على جانب الطرق الرئيس المؤدي إلى مدينة ترهونة والمدن الأخرى المجاورة.

وبين المكتب – عبر صفحته الرسمية على فيسبوك – أن المساحة المستهدفة بهذه الحملة تفوق 35 كليو أي كامل الناطق الإداري للمدينة.

المكتب أشار إلى أنه بالرغم من نقص الإمكانيات بالمكتب من آليات ومعدات للعاملين إلا أنهم يقومون بدورهم بالشكل المطلوب.

وقد ناشد المكتب الحكومة المؤقتة بدعمه بالمعدات والآليات التي تسهم في تنفيذ مثل هذه الحملات.

يشار إلى أن الهدف من الحملة وهو إظهار المدينة بمظهر حسن خاصة مع اقتراب فصل الشتاء خدمة للمواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم. (وال – ترهونة)

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