رئيس مجلس مشايخ ترهونة يؤكد جاهزية أبناء قبائل ترهونة كافة لصد أي هجوم لمليشيات بركان الغضب

ترهونة 30 أغسطس 2019 (وال) – أكد رئيس مجلس مشايخ ترهونة الشيخ صالح فاندي جاهزية أبناء قبائل ترهونة كافة لصد أي هجوم محتمل من قبل ما يسمى مليشيات بركان الغضب التابعة لمليشيات حكومة ماتسمى الوفاق.

جاء ذلك ردًا على تصريح المدعو مصطفى المجعي المتحدث باسم مايعرف بمليشيات “بركان الغضب” بشأن الهجوم على مدينة ترهونة.

الشيخ صالح فاندي أوضح أن قوة اللواء التاسع مرابطة في مواقعها المتقدمة بالقرب من طرابلس، ويتلقون أوامرهم من غرفة العمليات العسكرية، أما مهمة الدفاع عن ترهونة فهذه أوكلت لشباب ترهونة الصامد.

وقال رئيس مجلس مشايخ ترهونة إنه يدعو المدعو “على المجعي” للحضور لمدينة ترهونة هو وقواته لنستقبله بما استقبلنا به أسياده الطليان يوم الشقيقة التاريخي. ( وال – ترهونة) ع ع

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