الحكومة الموقتة تعلن الأحد المقبل «يوم عمل اعتيادي»

أعلنت الحكومة الموقتة أن يوم الأحد المقبل، هو «يوم دوام عمل اعتيادي، وليس عطلة كما يشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي»، مشيرة إلى غد السبت هو «أوَّل أيام شهر الله المحرم لعام 1441 هـجري، وفقا لما أكدته لجنة تقصي الأهلة والمواقيت التابعة للجنة العليا للإفتاء بالهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية».

وقالت الحكومة في بيان مقتضب نشرته على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»، ليل الجمعة «تهيب بالجميع بأن يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر 2019 ميلادي هو يوم دوام عمل اعتيادي، وليس عطلة كما يشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا