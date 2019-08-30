عودة الكهرباء إلى آبار المياه ومحطات الضخ بالحساونة

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، عن عودة الكهرباء إلى آبار المياه ومحطات الضخ الرئيسية، وتدفق المياه إلى المدن والمناطق المجاورة لها، بعد أن وقعت هزة كهربائية، أدت إلى إطفاء تام على حقول منظومة الحساونة سهل الجفارة.

وأوضح الجهاز في إعلانه، أن عودة الكهرباء، تمت بعد أن تواصلت غرفة التحكم بمنظومة الحساونه سهل الجفاره بغرفة التحكم بشركة الكهرباء، والتي تم على إثرها إعادة التيار الكهربائي إلى الحقل الشرقي، مشيرة أن فرق التشغيل بمنطقة حقول الآبار قامت بإعادة شحن المحطات وتشغيل الآبار، وما تزال تباشر مهامها لإتمام عملية عودة المياه.

يشار إلى أن مجموعة مسلحة كانت قد قطعت التيار الكهربائي في يوليو الماضي عن كافة الحقول (الشرقي، والجنوبي، والشمالي) في منظومة الحساونة للمطالبة بإعادة التيار الكهربائي لمناطق ومدن الجنوب بعد انقطاعه منذ أكثر من يومين، وبالعدالة في طرح الأحمال بين المدن كافة ما تسبب في انقطاع تام لضح المياه بالمنظومة ليومين.

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