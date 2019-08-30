الملتقى التدريبي الأول لشركاء التدريب بالبيضاء

أقيم بقاعة الاجتماعات بمقر وزارة العمل والتأهيل في البيضاء الملتقى التدريبي الأول لشركاء الحلول في مجال التدريب والتنمية البشرية، بحضور وزير العمل وعدد من الشركاء المحليين في مجالات التدريب والتنمية البشرية.

ويهدف الملتقى إلى إطلاق مشروع وطني يصيغ معايير جودة التدريب وإشراك شركاء الحلول في وضع رؤية عملية للبرامج التدريبية والتباحث في قضايا التدريب ومشكلاته والحلول الداخلية المناسبة كما ناقشوا إمكانية إنشاء اتحاد أو رابطة للمركز.

وفي ختام الملتقى انبثقت لجنتين الأولى هي اللجنة التسييرية لاتحاد المدربين والثانية لجنة صياغة معايير جودة التدريب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية