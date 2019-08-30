اخبار ليبيا الان

الملتقى التدريبي الأول لشركاء التدريب بالبيضاء

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أقيم بقاعة الاجتماعات بمقر وزارة العمل والتأهيل في البيضاء الملتقى التدريبي الأول لشركاء الحلول في مجال التدريب والتنمية البشرية، بحضور وزير العمل وعدد من الشركاء المحليين في مجالات التدريب والتنمية البشرية.

ويهدف الملتقى إلى إطلاق مشروع وطني يصيغ معايير جودة التدريب وإشراك شركاء الحلول في وضع رؤية عملية للبرامج التدريبية والتباحث في قضايا التدريب ومشكلاته والحلول الداخلية المناسبة كما ناقشوا إمكانية إنشاء اتحاد أو رابطة للمركز.

وفي ختام الملتقى انبثقت لجنتين الأولى هي اللجنة التسييرية لاتحاد المدربين والثانية لجنة صياغة معايير جودة التدريب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك