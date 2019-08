أكاديمي ليبي: بعض الجماعات المسلحة في طرابلس حاولت التفاوض مع الجيش

المتوسط:

أكد السياسي والأكاديمي الليبي علام الفلاح، أن ” بعض المجموعات العسكرية في طرابلس عمدت عن طريق وسطاء للتواصل مع الجيش في محاولة للوصول إلى تفاهمات واتفاقات لطرق انسحاب من المعركة مع ضمانات إلا أنها لم تتلقَ الموافقة من قيادة الجيش”.

وأضاف الفلاح، في تصريحات صحفية له، أن “هذا التواصل ليس الأول إذ سبق وحاولت بعض المجموعات التي وجدت نفسها متورطة في حرب لم تكن من اختيارها للانسحاب من معركة طرابلس”.

وأوضح الفلاح، أن ” خطوة إصدار بيان استقالة المجلس الرئاسي قبل يومين الذي تم سحبه تحت ضغط كانت تهدف إلى الضغط على الحلفاء الدوليين للمجلس لاتخاذ مواقف وترتيبات عمل بشكل مباشر لدعم مجموعات عسكرية بعد توالي الصراعات الداخلية”.

