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رئيس مشائخ ترهونة: أبناؤنا جاهزون لأي هجوم محتمل من الوفاق

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

رد رئيس مجلس مشايخ ترهونة صالح فاندي على القيادي في قوات الوفاق مصطفى المجعي بشأن الهجوم على مدينة ترهونة، قائلا إن أبناء قبائل ترهونة جاهزون لصد أي هجوم محتمل من مسلحين تابعين لحكومة الوفاق.

وأضاف فاندي أن “قوة اللواء التاسع مرابطة في مواقعها المتقدمة بالقرب من طرابلس، وعناصرها يتلقون أوامرهم من غرفة العمليات العسكرية”، مشيرا إلى أن “مهمة الدفاع عن ترهونة أوكلت لشباب ترهونة”.

كما قال رئيس مجلس مشايخ ترهونة إنه يدعو “المجعي إلى الحضور إلى مدينة ترهونة هو وقواته لنستقبله بما استقبلنا به أسياده الطليان يوم الشقيقة التاريخي”

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • الاخوان مثل شوية صراصير تقف على شريط سكة حديد وتظن انها ستوقف القطار والنتيجة مرور القطار بسرعته وسحق الصراصير وكذلك اى صراصير غبية تفكر فى التجمع للاعتداء على ترهونة فسيتم ابادتها قبل ان تتحرك ليصبح الطريق بعدها مفتوحا لدخول طرابلس ثم مصراطة بعد نفوق القطيع الاخوانى بغاوته الشديدة الم يتعلموا من درس مصراطة التى اصبحت مفتوحة بلا خطوط حمراء امام الجيش الوطنى ومجرد حشد عدد من الخرفان للاعتداء على الجفرة تم ابادتهم ولا اعتقد ان المليشيات المكسحة من ضربات الجيش قادرة على الخروج من طرابلس او مصراطة لانه ستسحق فور خروجها من اوكارها وتستدرج للمصيدة والانتحار

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