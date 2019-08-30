سلامة يلتقي القائم بالأعمال الجديد في سفارة إندونيسيا لدى ليبيا

استقبل المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، القائم بالأعمال الجديد في سفارة إندونيسيا لدى ليبيا، محمد عمار معروف.

وقالت البعثة الأممية في بيان مقتضب إن «الطرفان ناقشا الوضع في ليبيا وآفاق التعاون بين الأمم المتحدة وإندونيسيا لما يخدم الليبيين»، وفقًا للصفحة الرسمية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بـ«فيسبوك».

سلامة يودع نائبته للشؤون الإنسانية ويرحب بالمنسق الجديد

وقدم المبعوث الأممي غسان سلامه شكره إلى «السيد معروف على موقف بلاده في مجلس الأمن الداعم ل⁧‫ليبيا».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا