المتوسط:

اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة على هامش انعقاد مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا “التيكاد” رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقيه.

وتناول خلال الاجتماع آخر تطورات الأوضاع في ليبيا وكذلك دور الاتحاد الأفريقي في حل الازمة الليبية وتم الاتفاق على تنسيق عقد اجتماعات قادمة لمناقشة إيجاد حل للأزمة ووقف القتال والعودة إلى المسار السياسي.

