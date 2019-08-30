وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة توفر غرفة عمليات متنقلة للبحث الجنائي

أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة توفيرها «غرفة عمليات متنقلة» لصالح الإدارة العامة للبحث الجنائي.

وأوضح مكتب الإعلام الأمني، الخميس، أن «غرفة العمليات جرى تجهيزها بوسائل الاتصالات والكاميرات اللازمة في الكشف المبكر عن الجناة والمجرمين والمشتبه بهم»، وفقا للصفحة الرسمية لمديرية أمن بنغازي.

وزير «داخلية الموقتة» يسلم عددا من مديريات الأمن سيارات الكشف عن المتفجرات

وأشار المكتب الإعلامي إلى «ربط غرفة العمليات عبر أجهزة اللاسلكي لتسهيل العمل وضمان فاعلية الاتصال في الوقت والحين».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا