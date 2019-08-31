أول عملية زراعة قوقعة بــ”طبرق الطبي”

تقرير|218

شهد مركز طبرق الطبي إجراء أول عملية زرع قوقعة سمعية ، قام بها فريق زراعة القوقعة من خبرات المركز الطبية بالتعاون مع جراحين من مراكز أخرى ، وأجريت للطفل عبدالرحمن شعيب من بلدة امساعد.

تكون فريق زراعة القوقعة من الأطباء سالم اعمير وحسين الخمري وحامد العوامي ومصطفى العبود واختصاصيات السمعيات والمخاطبة .

ويسعى خبراء هذا المجال لتأسيس مركز زراعة قوقعة في طبرق بعد بنغازي حسب ماذكره الدكتورسالم اعمير -جراح أذن من درنة يقيم في بنغازي- وسيدربون الجراحين واختصاصيي النطق والسمعيات للكشف عن المرضى وعلاجهم

وقال الدكتور حامد العوامي – رئيس قسم الأذن والأنف والحنجرة بمركز طبرق الطبي- إن عدد الحالات المستهدفة حوالي 15 حالة مشيراً إلى أن العمليات سوف تكون كل أسبوعين أو خلال شهر.

وأفاد الدكتور فرج الجالي – مدير مركز طبرق الطبي- أنه من خلال لجنة توطين العلاج بالداخل جرى اتفاق مع شركة ألفا لتوطين جراحات القلب المفتوح والمفاصل والقلب المفتوح.

ودعى الجالي ذوي الأطفال المحتاجين إلى زراعة قوقعة بالمبادرة والتسجيل لدى قسم الأنف والأذن والحنجرة بمركز طبرق الطبي.

وتعد زراعة القوقعة من العمليات الكبيرة والمكلفة في خارج البلاد إذ تكلف العملية الواحدة 25 ألف دولار أميركي .. وإذا ما تم توطين هذا العلاج في الداخل سيوفر الكثير من المشقة والعناء على أهالي المرضى وعلى الميزانية العامة للدولة ومايكلفه العلاج في الخارج عموماً من ميزانيات باهظة.

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