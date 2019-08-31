تدشين مركز شرطة الفويهات التابع لمديرية أمن بنغازي بعد التجديد

العنوان_بنغازي

دشن رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني أمس الخميس رفقة وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف مركز شرطة الفويهات التابع لمديرية أمن بنغازي الذي تمت إزالته وإنشائه مجددا بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 453 لعام 2018 بقيمة إجمالية بلغت نحو 3ملايين دينار ليكون بذلك أكبر المراكز العاملة مساحة في المدينة.

رئيس الحكومة ووزير الداخلية تجولا بحسب المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة في مرافق المركز التي تم تجهيزها وفقا لأعلى مستوى لتضم صالة ترفيهية للضباط وضباط الصف إضافة إلى صالة للألعاب الرياضية مزودة بمختلف الآلات التي تضمن الإبقاء على اللياقة البدنية العالية لأعضاء هيئة الشرطة.

وبدوره،أبدى الثني إتياحه للعمل الذي أثمر هذا الإنجاز الذي من شأنه تعزيز الأمن في المدينة خاصة بعد افتتاح وتدشين العديد من مراكز الشرطة التي تعرضت للتدمير بسبب الجماعات الإرهابية،مثمنا عمل وزارة الداخلية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية