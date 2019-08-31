معرض الكتاب المستعمل في غدامس

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افتُتِحَ في المركز الثقافي غدامس معرض للكتاب المستعمل بحضور العديد من المثقفين والمهتمين بالكتاب والقراءة والناشطين بالمجتمع المدني.

و شهد المعرض –في نسخته الخامسة- مشاركة 10 مكتبات منزلية وأكثر من 1000 عنوان من الكتب التي تنوعت على شتى المعارف والآداب والعلوم والحياة العامة.

وشهد المعرض ضمن هوامشه عروضاً لإبداعات منتدى الطفل المثقف -التابع للمركز الثقافي- من أنشطة وبرامج هادفة تساعد على نمو ثقافة الأطفال في مجال الرسم و الشعر و الصناعات اليدوية الخفيفة.

يقام المعرض –حسب القيمين عليه – ترسيخاً لنشر الثقافة والوعي بين مختلف فئات المجتمع وضمن النشاطات المرسومة بالخطة السنوية لمكتب الثقافة غدامس ويستمر في استقبال الزائرين و رواد الكتب إلى نهاية شهر أغسطس الجاري خلال الفترتين الصباحية و المسائية.

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