معيتيق يلتقي بتونس السفير الأمريكي .

التقى النائب بالمجلس الرئاسي السيد “أحمد معيتيق” بتونس الجمعة السفير الأمريكي لدى ليبيا السيد “ريتشارد نورلاند”. ووفقا لإدارة التواصل والإعلام فقد السيد السفير على أنه لا يوجد حل عسكري، وضرورة الرجوع إلى المسار السياسي . كما تطرق للوضع الاقتصادي في البلاد، والتأكيد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

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