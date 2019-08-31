المشري يبحث مع السفير الأمريكي سير العملية السياسية في ليبيا

ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند؛ سير العملية السياسية في ليبيا وما تواجهه من عراقيل.

وجدد المشري خلال لقائه نورلاند الجمعة في تونس؛ التأكيد على أن عدوان حفتر جمد العملية السياسية وتسبب في حمام دم بالمنطقة الغربية لم يسلم منها حتى المدنيون، وفق تعبيره.

كما شدد الجانبان خلال لقائهما على ضرورة التعاون للمضي قدما في استئناف العملية السياسية، ونبذ العنف وإنهاء التدخلات الخارجية السلبية، إلى جانب بحثهما التعاون في ملف مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية.

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