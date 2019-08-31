اختفاء قادة جماعات طرابلس المسلحة

تعاني المجموعات المسلحة في طرابلس من حالة ضعف وتشتت، وسط اختفاء القادة الأبرز للمجموعات المسلحة وقلق المسلحين من تخلي قادتهم عنهم.

ودبت الخلافات بين ميليشيات مصراتة وطرابلس، بسبب مصادرة الأخيرة لعدد من السيارات والآليات المسلحة لكتائب مصراتة، ما دفع الأخيرة، وتحديداً «لواء الصمود» التي يقودها صلاح بادي، لتجهيز قوائم من أسماء لمجموعة من قوات «غنيوة» وكتيبة «ثوار طرابلس» للقبض عليهم.

وكشف المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الليبي، عن خلافات كبيرة بين قادة المجموعات المسلحة على خلفية المواجهات التي حدثت بين قوات مصراتة وطرابلس. واختفى قادة المجموعات المسلحة المتمركزة في طرابلس منذ عدة أسابيع، وسط تساؤلات من المسلحين المنخرطين في صفوف تلك المجموعات المسلحة التي تحاول عرقلة تقدم الجيش الليبي نحو قلب العاصمة طرابلس.

بدوره، قال رئيس المجلس المحلي بطبرق سابقاً، فرج ياسين، إن قادة المجموعات المسلحة فروا من ليبيا إلى تركيا وقطر، بعد الانتصارات التي حققها الجيش الليبي في شرق وجنوب البلاد، لافتاً إلى أن وصول الجيش إلى تخوم العاصمة طرابلس دفع قادة المجموعات المسلحة للفرار إلى خارج ليبيا للاحتماء بجماعة الإخوان، واستثمار ملايين الدولارات التي نهبوها من ليبيا خارج البلاد.

وأشار ياسين، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، إلى أن خروج قادة الميليشيات تقف وراءه القوة الداعمة لهم حتى لا يسقطوا أسرى في أيدي القوات المسلحة الليبية، فضلاً عن تخوفهم من الملاحقة الجنائية والقضائية لهم على الجرائم التي اقترفوها بحق أبناء الشعب الليبي.

المصدر/ الاتحاد الاماراتية