باحث بارز يكشف عن خطة سرية في حال سيطر الجيش الوطني على طرابلس

تتمركز في العاصمة طرابلس، مجموعات مسلحة ومرتزقة أجانب مدعومون من حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، ويحصلون على تمويلات مالية ودعم عسكري ضخم من الأنظمة الحاكمة في تركيا وقطر، بهدف عرقلة عملية الجيش الليبي لتحرير طرابلس، فضلاً عن رغبة الدوحة وأنقرة في تعزيز المجموعات والكتائب المسلحة في البلاد ضد الجيش الوطني الليبي.

فيما كشف أحمد عطا، الباحث في شؤون الإرهاب الدولي بمنتدى الشرق الأوسط في لندن، عن خطة سرية عرفت بخطة المسارات البديلة، التي وضعتها بمنهجية المخابرات التركية لقادة الميليشيات المسلحة، في حالة تحقق عسكري للجيش الليبي بتوجيه ضربات عسكرية، وهو ما حدث خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وفقاً لسيناريو العمليات العسكرية بين الجيش الوطني الليبي وقادة قوات مصراتة، وأبرزهم لواء الصمود.

وأشار الباحث أحمد عطا الله، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، إلى أن خطة المسارات البديلة في حالة سيطرة الجيش الليبي على طرابلس، أن يتم نقل قادة المجموعات المسلحة إلى شمال الصومال، وهي المنطقة التي تسيطر عليها خلية عبدالقادر مؤمن، التي بايعت تنظيم داعش وانفصلت عن حركة شباب الصومال، وتمول بالكامل من وحدة الأموال الساخنة لجهاز أمن الدولة القطري، برئاسة اللواء زياد الإمام الملقب بأبو فادي.

وأشار إلى أن شمال الصومال، هي المنطقة التي وقع الاختيار عليها بالتنسيق الكامل بين المخابرات التركية واللواء زياد الإمام، خاصةً أن قادة المجموعات منذ 2011 وحتى الآن كانت تؤمن دخول المنتخبات التركية إلى الأراضي الليبية، لافتاً إلى أن أنقرة حققت أكثر من 5.5 مليار دولار من شركات الصرافة التابعة لها وتصدير السلع التركية، مؤكداً أن وقوع قادة الميليشيات في أيدي الجيش الليبي بمثابة كارثة وإدانة كاملة لقطر وتركيا لما فعلته من نهب ممنهج داخل ليبيا.

المصدر| جريدة الاتحاد الاماراتية