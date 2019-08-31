جولة في “تندميرة” المنسية

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قام عميد وأعضاء بلدية باطن الجبل، بجولة تفقدية في بلدة تندميرة الشمالية التابعة للبلدية لِلوقوف على المشاكل التي تواجهها.

رافق الوفد وكيل البلدية ومراقب التعليم المكلَّف ومدير الشؤون الإدارية بمكتب الخدمات الصحية بباطن الجبل وبدأت الجولة بزيارة لروضة الأطفال بالبلدة ثم المركز الصحي تندميرة للوقوف على المختنقات التي يعانيها واشتكى العاملون بالمركز من انعدام الإمكانيات بشكل كامل دون توفر للمواد التشغيلية والأجهزة الطبية ، واصفين إياه بالـ “منسي” ولم يتلق أي دعم في السابق ، لخلوه من الكوادر الطبية ولايوجد بالبلدة خريجون في مجال الصحة لديهم مؤهلات عالية تمكنهم من العمل بالمركز.

وقال رئيس قسم المختبرات الطبية بمكتب الخدمات الصحية باطن الجبل، إن المكتب يعاني من نقص كبير في الكوادر الطبية ، إضافة إلى لوازم أخرى يحتاجونها لخدمة المرضى.

ووعد عميد البلدية، بصيانة المكتب وتوفير ما يحتاجه من إمكانيات تساعده في مباشرة عمله، لأجل النهوض بالمراكز الخدمية للمواطن، بباطن الجبل.

وشملت الزيارة مدرسة تندميرة الشمالية للوقوف على الصعوبات فيها ونوقش أيضاً وضع المياه بالبلدة حيث وعدهم عميد البلدية بحفر بئر لحل المشكلة.

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