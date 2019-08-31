بنغازي .. تفعيل المرافق المتكاملة بـ “حي المختار”

بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني خلال اجتماع عقده بمقر ديوان بلدية بنغازي استئناف و تفعيل المرافق المتكاملة بمنطقة حي المختار .

حضر الاجتماع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي ، ومدير فرع الهيئة العامة للإسكان والمرافق بنغازي ورئيس مجلس الإدارة بمكتب العمارة للاستشارات الهندسية ،ومدير مشروع السلاوي بشركة البحر الأبيض المتوسط، وعدد من المختصين.

تناول الاجتماع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تفعيل واستئناف العمل بمشروع السلاوي للمرافق المتكاملة تحديدا بمنطقة حي المختار”الوحيشي” المحددة ما بين طريق الدائري الثالث والرابع و التي يحدها من الشمال شارع لبنان ومن الجنوب شارع سوريا بمساحة إجمالية تقدر بـ 200 هكتار.

ويستهدف المشروع تنفيذ شبكات الصرف الصحي والكهرباء ومياه الشرب وتصريف مياه الأمطار وتعبيد الطرق والإنارة والاتصالات، لتكون في مجملها البنية التحتية للمنطقة.

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