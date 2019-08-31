مواعيد الرحلات الجوية في مطار بنينا بنغازي اليوم

تواصل “بوابة إفريقيا الإخبارية” تقديم جدول الرحلات الجوية المغادرة والقادمة من والى مطار بنينا بنغازي الدولي اليوم السبت، علما بأن مواعيد الرحلات هي بالتوقيت المحلي لبنغازي، كما أنها مؤقتة وقابلة للتغيير حسب ظروف التشغيل من قبل شركات الطيران وإدارة المطار.

رحلات المغادرة:

الشركة الناقلة الوجهة الموعد

البراق طرابلس 08:00

الافريقية الكفرة 09:30

الليبية عمان 10:00

الافريقية الاسكندرية 17:00

الليبية الاسكندرية 18:00

رحلات الوصول:

الشركة الناقلة قادمة من موعد الوصول

الافريقية الكفرة 13:30

الليبية عمان 16:30

الافريقية الاسكندرية 20:30

البراق طرابلس 19:40

الليبية الاسكندرية 22:30

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