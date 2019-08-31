سيالة يبحث مع أمين عام اتحاد المغرب العربي هذه الموضوعات

التقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة أمين عام اتحاد المغرب العربي الطيب البكوش.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن البكوش أطلع سيالة خلال اللقاء الذي عقد على هامش قمة التيكاد بالعاصمة اليابانية طوكيو على سير العمل داخل الاتحاد الذي تترأسه ليبيا.

وبحث الطرفين كيفية تفعيل الاتحاد بشكل أفضل والعمل على انعقاد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء لمناقشة عدد من القضايا التي تهم الدول الاعضاء خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها عدد من دول الاتحاد.

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