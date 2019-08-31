سلامة يبحث الملف الليبي مع سفير إندونيسيا

بحث الممثل الخاص لأمين الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة مع القائم بالأعمال الجديد في سفارة إندونيسيا، محمد عمار معروف، تطورات الأوضاع في ليبيا.

وتطرق المبعوث الأممي والسفير الأندونيسي خلال اللقاء الذي عُقد بمقر البعثة في تونس، إلى آفاق التعاون بين الأمم المتحدة وإندونيسيا بما يخدم الليبيين.

وأثنى غسان سلامة على موقف إندونيسيا في مجلس الأمن الداعم لاستقرار ليبيا ووحدتها، وفقاً لما ذكرته البعثة الأممية في حسابها الرسمي على موقع التواصل “فيسبوك”.

يُشار إلى أن المبعوث الأممي إلى ليبيا قد أجرى مؤخراً لقاءات في تونس مع أطراف دولية بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، كان آخرها لقاؤه مع الرئيس التونسي محمد الناصر، إضافة إلى لقاء منفصل جمعه مع قائد القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا الجنرال ستيفن تاونسند والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

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