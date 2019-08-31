غوتيريش يعبر عن قلقه من اندلاع حرب أهلية في ليبيا

التقى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرتش وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة على هامش مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق أن سيالة جدد خلال اللقاء على طلب ليبيا عقد جلسة لمجلس الأمن خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر سبتمبر القادم.

كما ناقش الجانبان دور الأمم المتحدة والبعثة الأممية في ليبيا من أجل إعادة الاستقرار ووقف اشتباكات العاصمة طرابلس، إلى جانب التطرق لاجتماع المندوبية العامة الشهر المقبل وآلية إيجاد مقاربة لموقف الدول الفاعلة لحل الأزمة الليبية.

من جانبه أعرب غوتيريس عن قلقه من اندلاع حرب أهلية في ليبيا، مؤكدا على ضرورة الحل السلمي للأزمة في ليبيا والعودة إلى العملية السياسية وأن لا حل عسكريا في البلاد.

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