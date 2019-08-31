«خارجية الموقتة» تناقش مشروع صيانة مبنى قصر الضيافة في البيضاء

عقدت لجنة العطاءات بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية الموقتة اجتماعها الرابع لبحث سبل تنفيذ مشروع صيانة مبنى قصر الضيافة في مدينة البيضاء.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية بنغازي، أن اللجنة هدفها هو الشروع في فض مظاريف مناقصة محدودة لصيانة مبنى قصر الضيافة رقم (2).

وأضافت الوزارة إن خلال الاجتماع تم عرض ملفات الشركات المتقدمة للمشروع، مؤكدة على الالتزام بكل ما يتعلق بالإجراءات الإدارية والقانونية وفق لائحة العقود الإدارية.

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