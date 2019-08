المتوسط:

يتقدم مركز شرطة سوسة رئيسا وأعضاء بالشكر لفضل السنوسي فضل رئيس نيابة سوسه على كل ما قدمه من خدمات في سبيل النهوض بالأوضاع الامنية التي تعيشها المدينة والتعاون التام مع المركز.

وأكد المقدم أحمد عبدالمولي رئيس مركز شرطة سوسة على ضرورة التعاون مع كافة رجال الأمن وأعضاء النيابة في كافة المدن، مبينا انه رهن إشارة كل ما من شانه القيام ورفع المستوي الأمني.

يذكر أنه تم إحالة 137 محضر من مركز شرطة سوسة إلى نيابة سوسه خلال النصف الاول من عام 2019م.

The post رئيس شرطة سوسة يؤكد على التعاون مع كافة رجال الأمن لرفع المستوى الأمني appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية