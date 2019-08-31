إتفاق بين الثني والتجارة والتنمية على إنشاء صالة للركاب بمطار بنينا الدولي بنظام BOT

ليبيا – بحضور رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني وقعت الهيئة العامة للمواصلات والنقل ومصرف التجارة والتنمية عقداً استثمارياً لبناء صالة للركاب بمطار بنينا الدولي – بنغازي، بنظام الـ BOT لمدة 25 عام.

الحكومة المؤقتة اوضحت بحسب المكتب الاعلامي التابع لها أن عقود الـ BOT شكل من أشكال تمويل المشروعات تمنح بموجبه الدولة، مستثمراً أو مجموعة من المستثمرين امتيازاً لتمويل وتنفيذ مشروع معين ثم تشغيله واستغلاله تجارياً لمدة زمنية وبعد نهاية مدة العقد يعود المشروع الى الدولة.

وبموجب الاتفاق بين الهيئة والمصرف فإن الأخير سيقوم بإنشاء صالة ركاب بمطار بنينا الدولي بكامل المواصفات والمعاير الدولية المعمول بها.

وخصصت الحكومة المؤقتة للمصرف قطعة أرض داخل مطار بنينا الدولي تبلغ مساحتها 2.5 هكتار لإنشاء المشروع.

ووفقاً للاتفاق فإن المصرف حدد مدة تنفيذ المشروع 8 أشهر من تاريخ توقيع العقد كما وأسس مصرف التجارة والتنمية شركة برنيق للطيران ودعمها بعدد طائرتين من نوع ايرباص A320 ستدخل الخدمة قريباً.

وتعد الغاية من اعتماد هذا الاسلوب الإفادة من موارد القطاع الخاص لأغراض إنشاء البنى التحتية دون الحاجة إلى تحميل موازنة الدولة أعباء مالية ودون الحاجة إلى الدين العام.

كما يساعد أسلوب اللجوء الى عقود ال بي او تي على اجتذاب رؤوس الاموال الاجنبية للافادة من فرص استثمارية تكاد تندر في الدول الصناعية ما يساعد الدولة المضيفة للاستثمار على الدخول الى تكنولوجيا ومهارات غير متوافرة محلياً.

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