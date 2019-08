المتوسط:

عقدت لجنة العطاءات بوزارة الخارجية التابعة للحكومة المؤقتة، اجتماعها الرابع للشروع في فض مظاريف مناقصة محدودة لصيانة مبنى قصر الضيافة رقم (2) بمدينة البيضاء وتم عرض ملفات الشركات المتقدمة للمشروع كما تم التأكيد على الالتزام بكل ما يتعلق بالإجراءات الادارية والقانونية وفق لائحة العقود الادارية.

وسيعلن موعد لمحضر الترسية وإعلان الشركة التي تم الموافقة عليها في الموعد المحدد.

