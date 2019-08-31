بلدية طرابلس تبحث مع مدراء المدارس أوضاع الطلبة النازحين

اجتمع مراقب التعليم ببلدية طرابلس المركز عبد اللطيف قاسم بمدراء مدارس التعليم الأساسي التابعين للمراقبة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمدرسة ام سلمة الإعدادية للبنات مناقشة وضع آلية لاستقبال التلاميذ المقبلين على التسجيل في الصفوف الأولى لمرحلة التعليم الأساسي بالإضافة إلى مناقشة إمكانية فتح فصول دراسية بالفترة المسائية لتخفيف الازدحام داخل المؤسسات التعليمية لكيلا يؤثر سلبا على التحصيل العلمي.

وطالب عبداللطيف بضرورة إحضار نواقص علاوة الحصه لمعلمي التعليم الأساسي للإسراع في تنفيذها.

وخلص المشاركون في الاجتماع إلى الاتفاق على تشكيل لجنة من إدارات المدارس لمتابعة الطلبة النازحين وتوفير الكتاب المدرسي.

وشارك في الاجتماع مدير ملف التعليم ببلدية طرابلس المركز ومدير مكتب الامتحانات ومدير مكتب التعليم الأساسي ورئيس قسم التواصل والاعلام ورئيس قسم المتابعة وتقييم الأداء ورئيس قسم الاحتياط العام.

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